مفتي عام جمهورية تشاد: الاعتداء على القرآن الكريم ومقدسات المسلمين أهم بند تناوله مؤتمر تواصل وتكامل

أكد مفتي عام جمهورية تشاد الشيخ “أحمد النور”، أن المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” تناول العديد من المحاور من أهمها، ضرورة التصدي للاعتداءات على القرآن الكريم، وحماية مقدسات المسلمين.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بذلت كافة الجهود الدولية والإقليمية من أجل نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام.

وبين أن وزارة الشؤون الإسلامية تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل نشر السلام العالمي، الذي يدعو إليه الدين الإسلامي الحنيف.

وأضاف أن المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل”، عني بنشر المفاهيم الصحيحة عن الإسلام، والابتعاد عن الغلو، وحماية المجتمعات الإسلامية من خطر الانحلال.