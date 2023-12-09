مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (السبت) إن فلسطينياً قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة دورا بالضفة الغربية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضافت الوزارة أن الشاب القتيل اسمه ساري عمرو، ويبلغ من العمر 25 عاماً.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: «أعدمت قوات الاحتلال خلال حملة الاعتقالات ساري عمرو، بعد أن أطلقت عليه النار هو وشقيقه إلى أن أُعلن عن مقتله قبل قليل».

وأضاف النادي في بيان له أن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس (الجمعة) وفجر اليوم 15 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 3700 شخص.

ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش الإسرائيلي حول ما جرى في دورا.