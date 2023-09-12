مقتل 2000 وفقد الآلاف في سيول ليبيا

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كشفت السلطات في شرق ليبيا عن مقتل وفقدان الآلاف جراء السيول العارمة التي ضربت مدينة درنة نتيجة عاصفة “دانيال” العاتية والأمطار الغزيرة المُصاحبة لها.

وأكدت السلطات أن ما لا يقل عن 2000 شخص لقوا حتفهم، وأن ألوفاً آخرين في عداد المفقودين؛ حيث جاءت الكارثة بعد انهيار السدود فوق درنة، لتجرف أحياء بأكملها وبسكانها إلى البحر.

وتدفق سيل واسع من المياه عبر مركز مدينة درنة في مكان كان من قبل يقع فيه ممر مائي أقل اتساعاً بكثير بينما تظهر بنايات مدمرة ومتضررة على الجانبين، فيما ألحقت العاصفة أضراراً بتجمعات سكنية أخرى على امتداد الساحل، بما في ذلك مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.

وطلب المجلس الرئاسي الليبي من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم لمواجهة هذه الأضرار الشديدة.