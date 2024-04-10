مقتل 3 من أبناء إسماعيل هنية إثر ضربة جوية إسرائيلية على غزة

المناطق_وكالات

ذكرت وكالة شهاب للأنباء المقربة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأربعاء أن ثلاثة من أبناء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” وعددا من أحفاده قتلوا في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة شمالي القطاع، والهجوم تم بصاروخ أطلق من قبل طائرة مسيرة استهدفت السيارة بشكل مباشر وقتلت جميع من فيها، باستثناء طفلة وحيدة أصيبت بجروح متوسطة ونقلت إلى مستشفى المعمداني الذي يعاني نقصا في الموارد والكادر الطبي.

وقال هنية إن مقتل أبنائه لن يؤثر على مطالب الحركة المتعلقة بوقف إطلاق النار.