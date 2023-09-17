مقتل 30 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية بعملية عسكرية وسط الصومال

المناطق _ واس

أعلن الجيش الصومالي أمس عن مقتل 30 عنصرا من عناصر حركة الشباب الإرهابية خلال عملية عسكرية في منطقتي سرغو و قدقد التابعتين لمحافظة مدغ الواقعة وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن الجيش الصومالي قوله :” إن قواته تمكنت بالتعاون مع المقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على المنطقتين المذكورتين وكبدت عناصر حركة الشباب خسائر فادحة”.

وأضافت الوكالة أنه تم خلال العملية العسكرية قتل 30 من عناصر الحركة حيث تم ضبط مركبتين وعدد من الأسلحة التي كانت بحوزتهم إضافة إلى إحراق أربع مركبات أخرى.

من جانبها أكدت الحكومة الصومالية في بيان سعيها جاهدة لاستئصال آفة الإرهاب الذي يعمل على زعزعة الأمن، معربة عن امتنانها للدور البطولي الذي قام به السكان المحليون إلى جانب الجيش الوطني للقضاء على الإرهاب.