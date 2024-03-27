مقررة أممية تؤكد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

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أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، داعية الدول إلى ضمان امتثال إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

جاء ذلك في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ذكرت فيه أن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية وهي: التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء مجموعة من البشر، تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة؛ بهدف تدميرها الجسدي كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة.

وأفادت المقررة , بأن عدد الوفيات، والضرر الذي يتعذر جبره اللاحق بالناجين، والتدمير المنهجي لوسائل استمرار الحياة من المستشفيات إلى المدارس، ومن المنازل إلى الأراضي الصالحة للزراعة، لا يمكن تفسيره إلا على أنه يشكل دليلاً ظاهرياً على نية التدمير المنهجي للفلسطينيين.

وأضافت أن الخطاب العنيف المناهض للفلسطينيين والمنتشر في جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي، يجب القضاء عليه وإزالته، مؤكدة أن الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين من ذوي السلطة القيادية والموجهة للجنود المناوبين على الأرض هي بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية.