مقيم مصري في ‎حائل يتطوع بتعليم أبناء دار الأيتام اللغة الإنجليزية منذ 18 عاما

استعرضت قناة “العربية”، قصة مقيم مصري في ‎منطقة حائل تطوع بتعليم أبناء دار الأيتام اللغة الإنجليزية منذ 18 عاما.

وقال المقيم المصري ويدعى “طه حامد شاكر”، إنه تطوع مع أبناء مؤسسة إخاء لتعليم الأيتام اللغة الإنجليزية منذ عام 2006.

وأوضح أنه يعامل الأيتام الذين يعلمهم اللغه الانجليزية مثل أبنائه، متخلقا بأخلاق الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وذكر أن من علمهم الآن أصبحوا آباء ولديهم أبناء ويعملون في وظائف مرموقة في الدولة.

وبين أن الدولة توفر كافة أسباب الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والنفسية للأطفال الأيتام، مشيدا بدور مؤسسة إخاء في النهوض بالموارد البشرية من الأيتام في الجمعيات الخيرية.