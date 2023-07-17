مكافحة المخدرات تحبط تهريب 155,878 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخفية في هيكل شاحنة بمنطقة الرياض

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أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عملية تهريب (155,878) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض، بالتعاون هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مخفية في هيكل شاحنة، وقبضت على مهربيها وهم (5) مقيمين من الجنسية السودانية ومقيمان من الجنسيتين السورية والباكستانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.