«مكالمة كاذبة» تثير ذعر «الكابيتول».. والشرطة الأمريكية تستنفر

المناطق_متابعات

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، أن التقارير التي أفادت بوقوع إطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ، كانت نتيجة بلاغ كاذب.

وقال متحدث باسم شرطة واشنطن هيو كارو في بيان «وصل بلاغ بشأن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار، ويبدو أنه كان بلاغاً كاذباً»، وأضاف «لم تقع إصابات ولم يتم العثور على أي شخص يحمل سلاحاً».

وأضاف كارو «تلقينا بلاغاً عن شخص يطلق النار. يبدو أنه بلاغ كاذب لم تقع إصابات، ولم نعثر على مطلق النار».

وفي وقت سابق أعلنت شرطة الكونغرس الأمريكي أنها تلقت بلاغاً عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكابيتول، الأربعاء، وحثت الموجودين داخل مكاتب مجلس الشيوخ على الاحتماء.

وقالت الشرطة في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي «على كل شخص في مباني مجلس الشيوخ الاحتماء بالداخل في مكانه لورود بلاغ عن شخص يطلق النار. ونشير لعدم وجود أي تقارير مؤكدة عن إطلاق الرصاص».

ومجلس الشيوخ حالياً في عطلة صيفية وغالبية أعضائه ليسوا في مكاتبهم.