مكتبة الملك فهد الوطنية تحتفي بيوم التأسيس

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بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن بدر أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية المكلف، نظمت المكتبة مساء اليوم، حفلاً لمنسوبيها بمناسبة يوم التأسيس .

وتضمن الحفل لقاءً بعنوان: “الإمام” ألقاه مدير الاعتماد الثقافي والتاريخي في هيئة تطوير بوابة الدرعية الدكتور فيصل العامر، ومعرضاً للصور والوثائق والمقتنيات التاريخية، التي تُجسّد مراحل تأسيس المملكة العربية السعودية ومسيرتها التطورية عبر العصور.

وأعرب سمو أمين المكتبة عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أهمية يوم التأسيس في الذاكرة الوطنية السعودية، كونه يمثل انطلاقة تاريخية للمملكة العربية السعودية.

وأكد سموه حرص مكتبة الملك فهد الوطنية على تنظيم مثل هذه الفعاليات، إيمانًا منها بأهمية تعزيز الروح والهوية الوطنية لدى منسوبيها.

وشهد الحفل توزيع هدايا تذكارية رمزية على الحضور بهذه المناسبة، كما تم تقديم عرض فني من قبل فرقة فلكلورية شعبية، أدّت خلاله مجموعة من الأهازيج الوطنية التي تُعبّر عن روح الانتماء والاعتزاز بالوطن.