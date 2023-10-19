ملتقى الامتياز التجاري يحتضن أكثر من 15 شركة امتياز تجاري

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شهد ملتقى الامتياز التجاري، مساء أمس، الذي تنظمه غرفة القصيم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة بمركز الامتياز التجاري، مشاركة أكثر من 15 شركة امتياز تجاري، بحضور عدد من المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للاطلاع على تجارب وقصص النجاح من أصحاب الامتيازات التجارية “Franchise” الذين تنوعت مجالاتهم بين تخصص الأطعمة والوجبات السريعة، ومشروبات القهوة والشاي، بالإضافة إلى الأثاث المنزلي والديكور وذلك بمقر الغرفة ببريدة.

وبين مدير إدارة الفعاليات والبرامج في غرفة القصيم، نايف المنسلح، أن الملتقى يقدم العديد من الورش والجلسات الاستشارية التي تستهدف أكثر من 900 مستفيد على مدار يومين، لافتاً أن الملتقى أستعرض للزوار ورشة “تمويل الامتياز التجاري” التي قدمها بنك التنمية الاجتماعية، وتتناول برامج البنك التمويلية، ومتطلبات الاستحقاق للمستفيدين، بالإضافة إلى جلسة “خدمات مركز الامتياز التجاري” الاستشارية والتعريفية، المقدمة من منشآت وتُعنى بنظام ولائحة الامتياز التجاري، والجانب القانوني الذي يؤطر ويضبط العلاقة بين الأطراف .