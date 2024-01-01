ملكة الدنمارك تتنازل عن العرش لابنها ولي العهد

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أعلنت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية أنها ستتنازل عن العرش في الـ 14 يناير المقبل، بعد 52 عاما من تربعها عليه، ليخلفها ابنها الأكبر ولي العهد الأمير فريدريك 55 عاما.

وقالت الملكة في خطاب لها : “لقد قررت أن هذا هو الوقت المناسب، في 14 يناير 2024 ، بعد 52 عاما من خلافتي لوالدي سأتنحى عن منصب ملكة الدنمرك”.

وأضافت: “أترك العرش لابني ولي العهد الأمير فريدريك”.

وأصبحت الملكة مارجريت الثانية، البالغة من العمر 83 عاما، أطول ملوك أوروبا بقاء على العرش بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.