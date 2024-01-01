ملكة الدنمارك مارغريت الثانية تعلن تنازلها عن العرش

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تعتزم ملكة الدنمارك مارغريت الثانية التنازل عن العرش في 14 يناير، حسبما قالت الملكة البالغة من العمر 83 عاما في خطابها المتلفز اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الجديد.

وتتزامن الاستقالة مع الذكرى الـ52 لجلوسها على العرش.

وفي خطابها السنوي، الذي يتابعه الدنماركيون دائما عن كثب، أشارت مارغريت إلى جراحة الظهر التي خضعت لها في العام الجاري. وقد تمت الجراحة بنجاح بفضل طاقمها الصحي، إلا أنها دفعتها للتفكير بشأن مستقبلها كملكة.

وخلال فترة التعافي، ألغت الملكة العديد من المواعيد أو مثلها فيها نجلها ولي العهد الأمير فريدريك (55 عاما) وزوجته ماري (51 عاما). ويحضر نجلها الأكبر بالفعل المواعيد التي اعتادت الملكة حضورها بنفسها.

كما تم مؤخرا تفويض الأمير كريستيان (18 عاما) وهو النجل الأكبر للأمير فريدريك، بشكل رسمي بتمثيل الملكة.

وقالت إنها ستسلم العرش لنجلها فريدريك. وأضافت الملكة أنها تود أن تعرب عن شكرها للدفء والدعم اللذين حصلت عليهما على مدى الأعوام الماضية.

وبدأت الملكة مارغريت الثانية، أطول ملوك العالم حكما، خطابها بتصريحات عن حربي غزة وأوكرانيا ثم تطرقت إلى أزمة المناخ والذكاء الاصطناعي.

وبعد تحية شعبي جزر فارو وجرينلاند، التابعة للمملكة الدنماركية، ألقت الملكة الخبر المفاجئ، والذي وصفته وسائل الإعلام الدنماركية بأنه “تاريخي تماما”.