ملك البحرين يمنح سفير خادم الحرمين وسام البحرين من الدرجة الأولى تقديراً لجهوده خلال فترة عمله

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منح جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وسام البحرين من الدرجة الأولى، تقديراً لجهوده وإسهاماته الطيبة في توثيق علاقات البلدين العريقة وتعزيز أوجه التعاون المثمر.

جاء ذلك خلال استقبال جلالته، لسموه، في قصر الصافرية، اليوم، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

وأعرب سمو السفير، عن شكره وتقديره لجلالة ملك البحرين على منحه الوسام، ولما يوليه جلالته من حرص واهتمام دائم بتعزيز الأواصر التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

وأشاد سمو ولي عهد مملكة البحرين بجهود سمو السفير في تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الداعمة لمختلف مسارات التعاون الثنائي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهامه المستقبلية، مؤكداً على ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات مميزة، وروابط أخوية متينة.

كما استقبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للمملكة لدى البحرين.