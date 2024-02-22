ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

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هنأ جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني له – حفظه الله – وأن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان، ومسيرة الخير والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة.

وجدد ملك المغرب بهذه المناسبة اعتزازه بما يربط الأسرتين الملكيتين من وشائج الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل، وبما يجمع البلدين الشقيقين من روابط وطيدة قائمة على التعاون البناء والتضامن الفاعل.

كما بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دعا فيه الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وطول العمر، ويلهم سموه التوفيق والسداد في مهامه السامية.