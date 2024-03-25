ممارسات تمنع الإصابة بالخرف

كشفت خبيرة طبية عالمية عن عدة ممارسات أو مبادئ حياتية قد تكون اعتيادية، إلا أن الدراسات العلمية أثبتت دورها البارز في منع الإصابة بالخرف بسن الشيخوخة.

وقالت الطبيبة الروسية تاتيانا كوروبوفا، إنه يجب ممارسة التمارين البدنية والرياضة قدر الإمكان وخاصة التمارين الصباحية والمشي 10 آلاف خطوة على الأقل يوميا في الهواء الطلق، لأن ذلك يساهم بإمداد الدماغ بالدم بشكل جيد ما يعني أن عضلات الدماغ سوف تتشبع بالأكسجين.

وأوصت الطبيبة باستبعاد التبغ والمكملات الغذائية وكذلك تنظيم النوم وعدم التعرض للتوتر والتواصل مع الأقارب والمشاعر الإيجابية وكذلك النظام الغذائي السليم والمتوازن.

وشددت على ضرورة إدراج الفواكه والخضراوات والمكسرات والأسماك والحبوب الكاملة في النظام الغذائي، ومن الأفضل طهي الطعام بزيت الزيتون كونه يحتوي على المزيد من فيتامين (أوميغا 3) ومضادات الأكسدة وفيتامين(B).

وحثت الطبيبة على ممارسة بعض التدريبات للدماغ مثل حل الكلمات المتقاطعة، والألغاز، والكلمات الممسوحة ضوئيا، كما أنه من المفيد أيضا إعطاء الأفضلية لقراءة الكتب والمجلات، ومن المستحسن الحد من مشاهدة التلفاز باعتباره طريقا مباشرا إلى الخرف.