منافسة بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ على موهبة ليدز

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كشفت تقارير إنجليزية سعي ريال مدريد وبايرن ميونيخ للتعاقد مع أحدث المواهب في الكرة الإنجليزية لاعب وسط ليدز يونايتد آرتشي غراي.

وفقًا لموقع “HITC”، فإن كلاً من ريال مدريد وبايرن ميونيخ أرسلا كشافة لرؤية اللاعب، البالغ من العمر 18 عاماً، خلال فوز ليدز 3-1 على هال سيتي مساء الاثنين.

غراي بات أساسياً هذا الموسم في التشامبيونشيب تحت قيادة دانييل فارك، حيث شارك في 35 مباراة في البطولة.

وبحسب التقارير فإن كلا الناديين يضعان اللاعب ضمن خططهما على المدى الطويل. وكان غراي لفت أنظار أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، لكنه وقع مؤخراً على عقد جديد حتى عام 2028.

من جهته ليس لدى ليدز أي خطط لبيعه، ويريده أن يكون ضمن مشروعه للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.