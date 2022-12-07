منافس جديد يزاحم مبابي في ترتيب هدافي كأس العالم 2022

يبحث عشاق كرة القدم، عن ترتيب هدافي كأس العالم 2022، بعد نهاية مباريات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر، واقتراب نهاية البطولة.

وضمنت ثمانية منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، وهي منتخبات هولندا وإنجلترا والأرجنتين وفرنسا والمغرب وكرواتيا والبرازيل والبرتغال، منها 4 منتخبات لم تحصد لقب البطولة من قبل وهي المغرب وهولندا وكرواتيا والبرتغال.

ترتيب الهدافين بعد نهائية ثمن النهائي:

يتصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، بعد تسجيل ثنائية في شباك بولندا في ثمن النهائي، بينما يحتل الوصافة البرتغالي الشاب جونزالو راموس برصيد 3 أهداف، بعد أن سجل ثلاثية بالأمس في شباك سويسرا، في أول مباراة تشهد مشاركته أساسيًا.

ويتساوي برصيد 3 أهداف في قائمة الهدافين كل من الهولندي كودي جاكبو، الإسباني ألفارو موراتا، أوليفيه جيرو، الإنجليزي ماركوس راشفورد ومواطنه بوكايو ساكا، البرازيلي ريتشارلسون، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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