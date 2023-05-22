منتخب المملكة للقوى يحصد المزيد من الميداليات في البطولة العربية لألعاب القوى

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توج المنتخب السعودي لألعاب القوى بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في تونس إبراهيم الغريب، بثلاث ميداليات وذلك في منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية الأولى لألعاب القوى لأقل من 23 سنة، والتي تقام منافساتها بمدينة رادس التونسية.

وقد حقق اللاعبان ناصر محمود الميدالية الذهبية في 100م، واللاعب محمد الزاير الميدالية الذهبية في لعبة المطرقة، بينما توج اللاعب باقر آل جمعة بالميدالية الفضية لـ110 حواجز.

وأكد أمين عام الاتحاد العربي لألعاب القوى ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي الدكتور عبدالإله الصلوي لوكالة الأنباء السعودية، أن مثل هذه البطولات التي ينظمها الاتحاد العربي تتيح بشكل عام الفرصة للاعبين للاحتكاك مع بعضهم والمنافسة فيما بينهم على مستوى الوطن العربي، مؤكدًا أن ذلك يعود بالنفع على عناصر المنتخب السعودي خصوصًا الشابة منها في كسب المزيد من الخبرة والتحضير لمختلف الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأشاد الدكتور الصلوي بالمستوى الفني للبطولة، والتنظيم المتميز من قبل الجامعة التونسية لألعاب القوى لهذه البطولة التي تختتم فعالياتها الأربعاء القادم.