منتخب كوت ديفوار يتوج بطلاً لكأس الأمم الأفريقية بفوزه على نظيره النيجيري 2 / 1

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توج منتخب كوت ديفوار بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نظيره النيجيري بنتيجة 2 – 1 في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على ملعب الحسن واتارا بالعاصمة أبيدجان.

وتمكن منتخب نيجيريا من تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب وليام تروست إيكونج في الدقيقة (38)، وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل في الدقيقة (62) عن طريق اللاعب فرانك كيسي، وسجل لاعب منتخب كوت ديفوار سباستيان هيلير هدف منتخب بلاده الثاني في الدقيقة (81).

وكان المنتخب الإيفواري قد تأهل للمباراة النهائية لأمم أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي بهدف نظيف، كما وصل المنتخب النيجيري للمباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على نظيره جنوب أفريقيا بركلات الترجيح 4 – 2 .

يذكر أن منتخب كوت ديفوار الذي تمكن من تحقيق لقبه الأفريقي الثالث على أرضه ووسط جمهوره، سبق أن توج بلقب كأس أمم أفريقيا في نسختي عامي 1992 و2015.