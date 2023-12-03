مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال عن جرائمه

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دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمساءلة عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل -القائمة بالاحتلال-.

وتطرّق إلى مواصلة حملة القتل والتشويه والحصار والإرهاب في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، حتى في قطاع غزة أيام الهدنة، مشيراً إلى أن الاحتلال لم يحترم الهدنة أو أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي.

ولفت النظر إلى استشهاد أكثر من 15240 فلسطينياً، 70% منهم من الأطفال والنساء، بينما لا يزال آلاف المدنيين مفقودين تحت الأنقاض، إضافةً إلى استشهاد ما لا يقل عن 249 فلسطينياً، بينهم 60 طفلاً في الضفة الغربية، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك استشهاد طفلين قبل أيام في جنين كانا يلعبان في الشارع، في جريمة مروعة تدل على وحشية الاحتلال.

ونوه إلى مواصلة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتهجير المدنيين بشكل قسري في قطاع غزة، مع مواصلتها استهدافهم، جواً وبراً وبحراً، بكل أشكال الأسلحة الفتاكة، مشدداً على أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة من حملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من 7 أسابيع.