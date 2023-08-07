منسقة تعليم التمريض: تقنية الواقع الافتراضي في العمليات الجراحية أسهمت في تخفيف نسبة الألم وعززت الراحة لدى المريض بنسبة 80%

أكدت منسقة تعليم التمريض “لينا بافيل” أن تقنية الواقع الاقتراضي في العمليات الجراحية، أسهمت في تخفيف نسبة الألم وعززت الراحة لدى المريض بنسبة تجاوزت 80%.

وأوضحت في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الأجهزة الطبية تقوم على رعاية وراحة المريض، بحيث لا يشعر المريض بأي توتر أثناء إجراء العملية الجراحية.

وبينت أن التجربة تعتمد على عرض عدة مقاطع مدروسة من الناحية النفسية، لتعمل على تخفيف حدة التوتر الذي قد يصيب المريض أثناء إجراء فحوصات أو عمليات جراحية.

وأشارت إلى أن هذه التجربة لا تتم بشكل إجباري، حيث يخير المريض بين تجربتها أو عدم تجربتها، موضحة أن القرار الأول والأخير للمريض.