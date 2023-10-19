منسق عملية السلام في الشرق الأوسط يحذر من خطورة الوضع في غزة والمنطقة

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حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط من خطورة التصعيد في قطاع غزة واتساعها .

جاء ذلك في كلمة المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند التي ألقاها أمس، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط عبر تقنية الفيديو.

وبين وينسلاند أن السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء ومنع تكرارها هو تمهيد الطريق نحو حل سياسي طويل الأمد، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

وطالب المنسق بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة دون قيود، داعياً الجميع ببذل جهود لإنهاء الأعمال العدائية ومنع أي توسع إضافي للصراع في المنطقة.