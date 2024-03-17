“منشآت” تشارك في معرض franchise expo paris الدولي بـ 18 علامة سعودية

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تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في معرض Franchise Expo PARIS بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي يقام خلال الفترة من 16 وحتى 18 من الشهر الحالي، من خلال تسهيل مشاركة 18 علامات تجارية سعودية في المعرض، وذلك بهدف تيسير وصولهم إلى الأسواق العالمية وتحقيق التوسع والنمو من خلال الإسهام في جذب المستثمرين ودعمهم لاستدامة أعمالهم وتوسعها محلياً وعالمياً.

وقدمت العلامات التجارية السعودية المشاركة عروضها عبر جناح “منشآت” في المعرض، للتعريف بخدماتها وبرامجها، مما يؤهلها للحصول على فرص استثمارية لدعم مسيرتها الريادية، إذ تتركز قطاعات العلامات المشاركة في كل من الأغذية والمشروبات، الملابس، المجوهرات والذهب، بالإضافة إلى وجود حاضنات ومسرعات أعمال ضمن الوفد المشارك.

ويعد المعرض من الفعاليات الدولية البارزة في مجال الامتياز التجاري لما يتضمنه من فرص واعدة لرواد الأعمال المشاركين من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة ما يقارب 570 عارضاً، واحتضانه لعدد من الخبراء والمختصين والمستثمرين؛ لتعزيز الاستثمارات بين أصحاب المشاريع الريادية والشركات العالمية.

وعملت منشآت من خلال مشاركتها على إبراز ما يقدمه مركز الامتياز التجاري من خدمات، الذي يهدف إلى تقييم العلامات التجارية وتقديم الدعم اللازم لتوسعها ونموها، حيث بلغت العلامات التي استفادت من تلك الخدمات أكثر من 1200 علامة تجارية حتى الآن، في حين قدم المركز حزمة من البرامج التدريبية لأكثر من 5000 مستفيد، والعديد من الخدمات الأخرى مثل خدمة ترخيص الوسطاء الذي بلغ عددهم حوالي 150 وسيطاً في الامتياز التجاري، بالإضافة إلى خدمة مدير الامتياز التي طورت قدرات ما يقارب 100 شخص في المجال.

وتعمل “منشآت” من خلال مشاركتها على تسهيل وصول المنشآت المحلية للسوق العالمي وفتح قنوات تواصل مع المستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى تعريف مجتمع الأعمال المشارك في المعرض بالفرص الكبيرة التي تحتضنها المملكة في مجال الامتياز التجاري.