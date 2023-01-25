“منشآت” تشارك في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”

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تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الثانية، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الفترة من 24 – 26 يناير في مدينة الرياض، بهدف تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى أفراد المجتمع.

ويمثل الملتقى فرصة أمام “منشآت” للتعريف بأبرز مبادراتها مثل: منصة “مزايا”، وخدمة “جدير”، والامتياز التجاري، وإدارة التجزئة، حيث تقدم المبادرات من خلال جناح يُعرّف ببرامج “منشآت”، ويتيح الفرصة للنقاش مع الزوار حول المبادرات وكيفية الاستفادة منها، وتسليط الضوء على الفرص التي يخلقها رواد الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو الاقتصاد وتنوعه وفق رؤية 2030.

وتتضمَّن خدمات “منشآت” التي تقدمها خلال الملتقى عقد 55 جلسة استشارية وورشة عمل للزوار والمهتمين بالجانب الريادي، والتي جاء من أبرز عناوينها: “الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية”، و”خدمات التجارة الإلكترونية”، و”نموذج العمل التجاري”، ويتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين نحو 500 مستفيد.

بدوره، شارك نائب محافظ منشآت لخدمات المنشآت المهندس ريان الفايز في جلسة حوارية بالملتقى، تحت عنوان “أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاديات المدن”، والتي أكد فيها توفير “منشآت” لآلية مشاركة الفرص الاستثمارية مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مركز الامتياز التجاري ومنصته الإلكترونية التي تُمكّن المنشآت من الوصول إلى فرص الامتياز بربطها مع عدد من العلامات التجارية المانحة وربط العلامات بالمستثمرين.

الجدير بالذكر أن “منشآت” تسعى من خلال مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” إلى نشر ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال، والابتكار، للوصول إلى شرائح المجتمع المستهدفة وتوعيتهم، في ظل الدور الكبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تنويع وتنمية اقتصاد المملكة وزيادة قدرتها التنافسية.