“منشآت” تنظم لقاءً بعنوان ‏”كيف تخطط لوضع ميزانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” في العلا

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تنظم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة في مركز دعم المنشآت بمنطقة ‫المدينة المنورة غدًا، لقاءً بعنوان “كيف تخطط لوضع ميزانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” وذلك في محافظة العلا .

ويهدف اللقاء الذي يقام بالتعاون مع نادي العلا الرياضي وتقدمه المدربة ذكرى المدني، إلى تطوير وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة، وسيتناول اللقاء عدة محاور من أبرزها: تحديد الموارد المالية وموعد استلامها، والتنبؤ بالمصروفات المرتبطة بتنفيذ المشروع، والإيرادات الناتجة من تشغيل المشروع، والمخاطر المحتملة.

ودعا المركز جميع المهتمين من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالحجز من خلال الرابط: https://monshaat.gov.sa/forms/Fw .