“منشآت” شريك في مؤتمر “ليب” التقني 2024

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تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في المؤتمر التقني “ليب”بصفتها “شريك المنشآت”؛ وذلك بعددٍ من الجلسات الحوارية والاستشارية والاتفاقيات التي ستعلن خلال فترة المؤتمر من 4 وحتى 7 مارس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم تحت شعار “آفاق جديدة”؛ بهدف تعزيز مجال ريادة الأعمال ودعم الشركات التقنية الناشئة وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من البرامج والمبادرات التي تقدمها الهيئة.

وتستعرض “منشآت” في جناحها أبرز الخدمات والمبادرات التي تقدمها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث توجَد خدمات مزايا وجدير ومراكز دعم المنشآت، إلى جانب استضافة أبرز الممثلين من الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال والابتكار؛ لتقديم اللقاءات والجلسات في مختلف المجالات المتعلقة بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنية المالية وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني، إضافة إلى توفير خدمات الاستشارة والإرشاد بشكل مباشر للمستفيدين في المؤتمر.

وسيحظى زوار جناح “منشآت” في المؤتمر بالاستفادة من الخدمات الاستشارية والإرشادية التي تقدم بشكل مباشر من قبل العديد من المستشارين والمرشدين في جميع مجالات الأعمال منذ مرحلة الفكرة وحتى

التوسع والنمو الاستثماري؛ إضافة إلى ربط المستفيدين بالخدمات التي تقدمها منشآت لجميع مراحل الاستثمار.