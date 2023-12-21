منصة “إكس” تتعرض لانقطاع مزمن

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شهدت منصة “إكس” (تويتر سابقا) اضطرابات واسعة النطاق في العمل ضمن عدد من دول العالم.
ووفقًا لبيانات من موقع “Downdetector” الإلكتروني، الذي يراقب حالات الفشل وإغلاق موارد الإنترنت الشائعة أن الأعطال بدأت على منصة “إكس” عند الساعة الثامنة صباحا، حيث تم تسجيل أكبر عدد من حالات الفشل في الولايات المتحدة – نحو 47.4 ألف مستخدم.
كما وردت تقارير عن مشكلات واسعة النطاق من كندا وبريطانيا واليابان وأستراليا والهند وعدد من البلدان الأخرى.
ويشكو معظم المستخدمين من أعطال في التطبيق والموقع الإلكتروني وكذلك أخطاء عند الاتصال بالخادم.