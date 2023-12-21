منصة “إكس” تتعرض لانقطاع مزمن

ووفقًا لبيانات من موقع “Downdetector” الإلكتروني، الذي يراقب حالات الفشل وإغلاق موارد الإنترنت الشائعة أن الأعطال بدأت على منصة “إكس” عند الساعة الثامنة صباحا، حيث تم تسجيل أكبر عدد من حالات الفشل في الولايات المتحدة – نحو 47.4 ألف مستخدم.