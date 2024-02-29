منطقة جدة التاريخية تُعلن افتتاح أول ثلاثة فنادق تراثية

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أعلن برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة، وشركة تطوير البلد -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عن تشغيل أول ثلاثة فنادق تراثية في منطقة جدة التاريخية، التي قام البرنامج بترميمها وإعادة تأهيلها مع الحفاظ على سماتها المعمارية الفريدة، بأعلى المعايير المتبعة عالمياً، ووفق ضوابط منظمة اليونسكو، والتي صنفت جدة التاريخية في العام 2014 ضمن قائمتها للتراث العالمي، وستعمل شركة تطوير البلد على إدارة وتشغيل الفنادق ضمن حزمةٍ تتضمن 34 مبنى تراثياً.

وتشمل مجموعة الفنادق التراثية بيت جوخدار، وبيت الريّس، وبيت كدوان، وقد تم ترميمها وأعيد تأهيلها برؤية عصرية، بهدف الإسهام في الحفاظ على تراث المملكة وصونه وتأهيله وإبرازه، حيث يُلقِي كل مبنى من هذه المباني الضوء على تاريخ المنطقة، ويتميز بتصميم معماري مختلف، فبيت جوخدار يتميز برواشينه الخشبية ذات الزخارف الجميلة، والتي تعد الأكبر في المنطقة، بينما يتميز بيت الريس بتصميمه الداخلي، حيث تطلّ جميع غرفه على فناء داخلي جميل محاط بأعمدة تعلوها أقواس حجرية، أما بيت كدوان، فيتميز بموقعه بالقرب من برحة نصيف في سوق العلوي.

وكان برنامج جدة التاريخية وشركة تطوير البلد قد أعلنا مؤخراً عن توقيع عقدٍ لتشغيل الفنادق التراثية والذي يتضمن 34 مبنى تراثياً، يقوم البرنامج خلاله بتسليم الفنادق إلى مجموعة ضيافة البلد الذراع التشغيلي لشركة تطوير البلد، والتي تهدف إلى تقديم تجارب فندقية فريدة وأصيلة في مجال الضيافة، تجمع بين التاريخ والأصالة ووسائل الراحة الحديثة، وتتميز بالحفاوة المستمدة من الثقافة المتأصلة في المنطقة، والالتزام بصون تراثها وتطوير تجارب ثرية لاستكشافها، مما يسهم في جعل جدة التاريخية جاذبة للزوار من جميع أنحاء العالم.