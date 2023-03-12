منطقة عسير تشهد أمطارًا متواصلة من الصباح الباكر

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تشهد منطقة عسير منذ ساعات الصباح الأولى موجة أمطار متواصلة تركزت على المحافظات الواقعة على جبال السروات من ظهران الجنوب جنوباً وحتى النماص شمالاً، إضافة إلى بعض الأجزاء من تهامة عسير ومحافظة بيشة ومراكزها.

والتحفت مدينة أبها ومحافظتا النماص وتنومة والمراكز التابعة لها، الضباب، مع هطول أمطار متواصلة تترواح بين الغزيرة والمتوسطة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات في المواقع المرتفعة مثل مركز السودة.

وأدت هذه الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب وارتوت المزارع والمسطحات الخُضْر.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.