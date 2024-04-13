منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الأزمة السودانية خلفت تكلفة بشرية هائلة

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأزمة في السودان أصبحت من أشد الأزمات وأكبرها في العالم.

وأفادت المنظمة بوفاة أكثر من 15 ألف شخص منذ بدء الأزمة وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة السودانية، معظمها بين المدنيين، حيث تشكّل النساء والأطفال نسبة كبيرة من الضحايا المبلغ عنهم.

من جهته، أوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير أن 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة، وأن غالبية المرافق الصحية لا تعمل، منبهاً من أن النظام الصحي ينهار، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث أصاب الدمار المرافق الصحية، إضافةً إلى معاناتها من النقص الحاد في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات