منظمة الصحة العالمية تستعد للاستجابة للإعصار المداري في باكستان

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اعلنت منظمة الصحة العالمية عن تقديم الدعم لحكومة باكستان في استعدادات التأهب والاستجابة للتاثيرات الصحية الناجمة عن إعصار بيبارجوي Biparjoy المداري، مشيرة إلى أنه تم تفعيل فريق دعم ادارة الحوادث التابع للمنظمة لضمان تنسيق جميع الأنشطة الصحية على الأرض، وكذلك تعبئة الموارد، حيث قامت المنظمة بتخزين الأدوية الأساسية للطوارئ في السند، بما في ذلك أملاح علاج الجفاف الفموية وأقراص تنقية المياه لمساعدة المجتمعات المتضررة من الإعصار، وضمان الوصول دون انقطاع إلى الرعاية الصحية والحد من انتشار الأمراض المعدية.

وقالت ممثلة المنظمة في باكستان الدكتورة باليثا ماهيبالا إن فريق المنظمة في حالة تأهب ويراقب الإعصار، لتقديم كل دعم ممكن لحكومة باكستان، مؤكدة أن الأولوية هي ضمان تلبية الاحتياجات الصحية للمتضررين.

ووفقاً للسلطات الباكستانية فمن المتوقع إعادة توطين نحو 100 ألف شخص من مناطق الحزام الساحلي في ثاتا وبادين وساجوال ومير بور خاس، بينما بدأ نقل 25 ألف شخص بالفعل.