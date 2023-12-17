منظمتان أمميتان تؤكدان ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

المناطق_متابعات

شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس على أهمية الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي للتوصل إلى حل سياسي للخروج من هذه المأساة.

وأفاد غيبريسوس في بيان بأن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة وتأثيرها خاصة على الأطفال والنساء، الذين يمثلون 70 % من القتلى وبالنظر إلى أن التدابير العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى الحل الدائم، يتضح أن وقف إطلاق النار والسعي للحل السياسي يوفران سبيلا للخروج من هذه الفوضى والمأساة.

من جانبها جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التأكيد على أن غزة تعد أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن “أحياء بأكملها، اعتاد الأطفال فيها اللعب والذهاب إلى المدرسة، قد تحولت إلى أكوام من الركام”، مشددة على أن الأطفال بحاجة إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار الآن.