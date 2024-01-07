منفذ لإثيوبيا على البحر الأحمر.. الصومال يتخذ خطوة مضادة

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في خطوة لمنع إثيوبيا من الوصول إلى البحر الأحمر عبر “أرض الصومال”، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود السبت أنه وقع قانونا يبطل مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي أبرمتها منطقة أرض الصومال الانفصالية وإثيوبيا مؤخرا.

“نلتزم بحماية وحدتنا وسيادتنا”

وقال محمود عبر منصة إكس “بدعم من مشرعينا وشعبنا، يعد هذا القانون مثالا على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقا للقانون الدولي” وفق العربية .

وأثار إعلان إثيوبيا يوم الاثنين الماضي توقيع رئيس وزرائها آبي أحمد مذكرة تفاهم مع رئيس منطقة أرض الصومال الانفصالية موسى بيهي عبدي في أديس أبابا أزمة في العلاقات بين إثيوبيا والصومال.

“تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا”

من جهتها، قالت أديس أبابا إن المذكرة “تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية”.

وسرعان ما ندد الصومال بتوقيع المذكرة، إذ قال الرئيس الصومالي إنها “انتهاك غير مشروع” من جانب أديس ابابا للسيادة الصومالية، مؤكدا أنه “لا يمكن ولن يمكن لأحد أن ينتزع شبرا من الصومال”.