منها ارتداء الكمامة.. قنصلية المملكة تُعلن عن تعديلات جديدة بشأن دخول هونج كونج

أعلنت قنصلية المملكة لدى هونج كونج و مكاو عن أن السلطات هناك أصدرت تعديلات جديدة بشأن دخول الزائرين إلى أراضيها.

وأوضحت القنصلية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر”، أنها تود التنويه للمواطنين الكرام حول إعلان منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عن تعديلات جديدة بشأن دخول الزائرين إلى أراضيها وهي كالتالي:

١ – إلغاء شرط إجراء اختبار (PCR) للمسافرين الوافدين، على أن يتم استبداله باختبار ذاتي سريع يجب إجراؤه لمدة خمسة أيام متتالية بعد الوصول.

2- إلغاء القيود المفروضة على التجمعات وعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع في كل الأماكن.

3- إلغاء متطلبات إظهار بيانات التطعيم ضد كوفيد ١٩.

4 – إلغاء شروط العزل الصحي لمخالطي المصابين بكوفيد ١٩

5- على الزائر إجراء فحص كورونا السريع ( RAT) بدلا من فحص (PCR) وذلك خلال ٢٤ ساعة قبل موعد السفر إلى هونج كونج، إضافة إلى تعبئة نموذج وزارة الصحة عن طريق الرابط التالي:

6 – يتعين على الجميع ارتداء قناع الوجه (الكمامة) في الأماكن العامة.