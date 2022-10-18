منها استخدام الهاتف خلال مجالستهم.. 5 أمور تجنبها عند التواصل مع كبار السن

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نصح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، بتجنب بعض الأمور خلال التواصل مع كبار السن حرصاً على التودد إليهم بالشكل الصحيح.

وأوضح المجلس، أن تلك الأمور تتضمن الابتعاد عن إشعار كبار السن بأنهم جيل مختلف كون ذلك يشعرهم بالنقص، مع تجنب مقاطعتهم أثناء التحدث لأن كبير السن قد يفقد الاسترسال والقدرة على إكمال الجملة عند مقاطعته وهو يتحدث.

ولفت إلى أنه يجب أيضاً تجنب استخدام الهاتف عند مجالسة كبار السن لأن ذلك يشعرهم بعدم الاهتمام والإنصات، مع الحرص على الابتعاد عن إصدار الأحكام على أحاديثهم كون ذلك يجعلهم ينفرون من البدء في الحديث، إلى جانب تجنب عدم الاهتمام بما يقولون.