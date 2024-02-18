من أجل جسم رياضي.. خضراوات تقوي “العضلات”

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تحفز توصيات تغذوية على تناول الخضراوات والفواكه لتحقيق نسب مستهدفة يومياً من البروتين لتقوية العضلات، في خطوة نحو استبدال بعض المنتجات الحيوانية بالنظام الغذائي للخضراوات.

ويمكن دمج بعض الخضراوات مع مصادر البروتين الأخرى، مثل البطاطس كونها مليئة بالكربوهيدات والبروتين والبوتاسيوم وفيتامين C، وكذلك البروكلي الذي يعتبر واحداً من أكثر الخضراوات شعبية في العالم؛ حيث يتميز باحتوائه على مزيج من الألياف والبروتين ومركبات الغلوكوزينات.

ويدخل نبات الـ”كرنب بروكسل” ضمن قائمة الخضراوات الغنية بالبروتين؛ حيث يحتوي الكوب الواحد على 3 غرامات من البروتين، كما يمنح الجسم الكثير من العناصر الغذائية مثل فيتامين C وK والألياف ومضادات الأكسدة، وكذلك خضراوات نبات الهليون التي تحتوي على فيتامين A والفولات والألياف، والبروتين.

وتضم القائمة أيضاً ثمرة الخرشوف، وهي غنية بألياف البريبايوتيك التي تعزز نمو البكتيريا الجيدة، فضلاً عن احتواء الحبة منها على 4 غرامات من البروتين، وكذلك حبوب الذرة لاحتوائها على 3 غرامات بروتين في الحبة والواحدة.