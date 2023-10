من أمام معبر رفح.. مدعي المحكمة الجنائية الدولية: يجب عدم إعاقة وصول المساعدات لغزة

المناطق_متابعات

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الأحد، ضرورة عدم إعاقة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.

وقال كريم خان من أمام معبر رفح البري، في فيديو بثته المحكمة الجنائية الدولية عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “معاناة الأطفال والنساء والشيوخ والرجال في غزة عميقة، ولا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين”.

وأعرب خان عن أمله في زيارة غزة وإسرائيل خلال وجوده في مهمة بالمنطقة.

وأضاف خان “لدينا تحقيقات جارية متعلقة بالجرائم المزعومة في إسرائيل منذ 7 أكتوبر وأخرى متعلقة بغزة والضفة الغربية”.

ومن المقرر أن يعقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم، عقب زيارته لمعبر رفح.

