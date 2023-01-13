من سلالة “ذوات الدم الحار”.. الصين تقدم أول حصان مستنسخ

أعلنت الصين عن أول حصان مستنسخ يولد ويحصل على موافقة رسمية بالبلاد، في تطور من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة لقطاع رياضة الفروسية في الدولة الآسيوية.

وقالت بكين مساء أمس (الخميس)، إن الجواد “جوانغ جوانغ” مولود في يونيو الماضي من أم بديلة، وهو استنساخ لحصان مستورد من ألمانيا، وجرى تطوير سلالته في مختبر “سينوجين” ببكين.

وأبانت أن الحصان ذا اللون الأسود هو أول حصان من سلالة “ذوات الدم الحار” يولد في الصين، وتمتاز هذه السلالة بأنها خفيفة ومن ذات المزاج الحيوي.

وقال رئيس مختبرات “سينوجين” إن الاستنساخ سيساعد في خفض أسعار تكاثر الخيول وتربيتها، لافتاً إلى أنه تحدث مع فرسان صينيين يشاركون في الألعاب الأولمبية، كل منهم لديه أكثر من حصان واحد، وكل حصان تتراوح كلفته بين بضعة ملايين وعشرة ملايين يوان، أي ما يصل إلى حوالي مليون ونصف مليون دولار.

وتطورت رياضات الفروسية، وخصوصاً القفز فوق الحواجز، في الصين في السنوات الأخيرة، لكنّ النقص في الخيول عالية الأداء والتأخر في تكنولوجيا تحسين السلالات يحدان من هذا النمو.

وحققت شركات استنساخ الحيوانات الصينية تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأصبحت التقنيات ناضجة لاستخدامها على الأغنام والأبقار والخنازير والكلاب وحتى القطط.

يُذكر أن أول حصان مستنسخ في العالم ولد بإيطاليا عام 2003.