من قلب البوليفارد.. برنامج أحلى الليالي يستعرض أحدث الأنشطة في موسم الرياض على شاشة SBC

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أنطلق برنامج أحلى الليالي من قلب بوليفارد رياض سيتي مستعرض الفعاليات والأحداث المقامة في موسم الرياض والذي يبث على قناة SBC يومي الخميس والجمعة عند الساعة التاسعة مساء من تقديم سارة عبدالعزيز وفيصل الصالح.

ويعمل البرنامج على تغطية المراسلين لخلف كواليس جهود المملكة والهيئة العامة للترفيه لتحويل المملكة الى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، ونقل كل ماهو حصري وأستضافة ضيوف مختلفين من فنانين ومشاركين لفعاليات الموسم وكل ماهو جديد ويهم زوار الموسم ، وكان احدى الضيوف هو الفنان الكوميدي المصري “سليمان عيد” وتحدث عن مسرحية الصندوق الأحمر .

وتحدث أيضاً الفنان زايد الصالح في أحد الحلقات عن الشاعر الأقرب لقلبة وهو “بدر عبدالمحسن”.

والجدير بالذكر ان بوليفارد رياض سيتي تميز بتنوع أنشطته المختلفه من المسارح الاستعراضية والحفلات الغنائية واهتمامه بجودة حياة الطفل والعائلة من مناطق وورشات مناسبة لعمر الطفل، وحرصت هيئة الترفيه على تقديم رحلة ممتعة وشيقة لجمعية الأطفال محاربي السرطان لحديقة الحيوان بالرياض ،وتم رصد عدد الزوار بالملايين من جميع أنحاء العالم.