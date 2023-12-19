مهاجم وحيد في تشكيل أوراوا الياباني أمام مانشستر سيتي بمونديال الأندية

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أعلن ماتشي سكورزا، المدير الفني لنادي أوراوا ريدز الياباني، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في مونديال الأندية 2023.

مانشستر سيتي يواجه أوراوا ريدز الياباني، في الثامنة من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل أوراوا ريدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شوساكو نيشيكاوا

خط الدفاع: ماريوس هويبراتين، تاكاهيرو سكيني، تاكاهيرو أكيموتو وألكسندر سكولز.

خط الوسط: أتسوكي إيتو، يوشيو كويزومي، كان أيواو، تومواكي أوكوبو وكايتو ياسوي.

الهجوم: خوسي كانتي.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع فلومينينسي البرازيلي في نهائي البطولة، مساء يوم الجمعة المقبل، فيما يواجه الخاسر فريق الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم ذاته.