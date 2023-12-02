مهرجان البحر الأحمر يواصل فعالياته بحضور نجوم الفن والسينما من مختلف أنحاء العالم

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تتواصل فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي انطلقت فعاليته الخميس الماضي، وتستمر حتى 9 ديسمبر الجاري، بعروض عالمية أولى، وعروض أولية في منطقة الشرق الأوسط، وعروض ثانية للأفلام التي سبق عرضها وسط حضوراً لافتاً لنجوم الفن والسينما من مختلف أنحاء العالم.

وشهد برنامج اليوم الثالث للمهرجان حفل افتتاحي للفيلم العائلي “هروب الدجاج: فجر الناغت” وهو العرض الأول لفيلم المغامرة والكوميديا في منطقة الشرق الأوسط، وسيتبعه الحفل الافتتاحي لِفيلم “ناقة” للمخرج مشعل الجاسر، فيما سيُختم اليوم الزّاخر بالاحتفالات الافتتاحية بالعرض العالمي الأول لفيلم “خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة”، يليه عرض فني خاص.

وفي صالة فوكس، تستمرّ مسابقة البحر الأحمر مع العرض الأوّل لمنطقة الشّرق الأوسط لفيلم “الأحد” وهو فيلم أوزبكستاني، إضافة إلى الفيلم الذي حقق نجاحًا باهرًا في مهرجان كان “إن شاء الله ولد” للمخرج أمجد الرّشيد، إلى جانب العرض العالمي الأول لِفيلم “فريد من نوعه”.

ويشهد المهرجان العروض العالميّة الأولى لفيلم “بعد انتظار الأمطار”، وهي قصّة خيالية للأطفال تدور أحداثها في كينيا، وعرض فيلم “عفريت مراتي”، وهو فيلم مصري كلاسيكي مُرمّم بأحدث التقنيات من قبل مؤسّسة البحر الأحمر السينمائي، من بطولة الأيقونة المصرية شادية، في حين تأتي العروض الأولية لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشمل “الصّفقة” (مسلسل كوريّ) و”سليم” (الأردن) وفيلم “عبور الجسر: صوت إسطنبول” (فيلم مُرمّم).

ويتضمن برنامج اليوم الثالث عرض فيلم “أمّ على الأريكا” وفيلم “غياب عدن”، ويستكمل المهرجان عروضه بأحدث الأفلام التي أُضِيفَت ضمن البرنامج السينمائي، وهو العرض الخاص لِقصّة مهاجرة مكسيكية، من بطولة زوي سالدانا، وسيعرض مساء اليوم في سينما السوق.