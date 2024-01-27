مهرجان العسل الثاني بغامد الزناد يواصل فعالياته

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تتواصل فعاليات مهرجان العسل الشتوي الثاني بمحافظة غامد الزناد لليوم الثاني على التوالي، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بالمنطقة, بمشاركة 32 نحالاً ، وسط إقبال كبير من الأهالي والزائرين في حركة نشطة لشراء العسل بأنواعه من داخل المنطقة وخارجها ، وعروض مختلفة لأنواع العسل ومنتجاته ومستلزمات صناعته.

ويستهدف المهرجان مساعدة النحالين بالقطاع التهامي على تسويق منتجاتهم بطريقة احترافية ويضمن لهم المردود المالي، حيث يقدم النحالون ومنتجو العسل أفضل منتجات النحل من العسل، والغذاء الملكي، وصمغ النحل، وحبوب اللقاح، وشمع النحل، فيما تتراوح الأسعار من 200 – 600 ريال للكيلو بحسب أنواع العسل.

ونوّه عدد من الزوار بالنجاح الذي شهده المهرجان من خلال إيجاده لمنافذ بيع تسويقية للمشاركين فيه، وتعريف المستهلكين بأجود أنواع العسل البلدي الذي يُعتبر ذو موثوقية عالية وجودة ينشدها الجميع، فيما تتنوع فعاليات المهرجان بين البرامج الإرشادية والتوعوية وركن تعريفي تفاعلي لمهنة النحَّال لرفع الوعي الزراعي والبيئي ، ومسابقات وفنون تشكيلية ، إضافةً إلى مسرح توعوي للطفل لتقديم العروض الترفيهية .