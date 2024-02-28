مهرجان الكليجا ببريدة يختتم فعالياته بمتوسط مبيعات تقدر بـ 20 مليون ريال خلال 20 يوماً

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اختتم مهرجان الكليجا الخامس عشر ببريدة فعالياته وبرامجه أمس، حيث بلغ متوسط الحضور اليومي للمهرجان 20.000 ألف زائر يومياً، كما بلغ متوسط المبيعات مليون ريال يومياً، بما يعادل 20 مليون خلال 20 يوماً منذ انطلاق المهرجان بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان نايف المنسلح, أن المهرجان حظي بمشاركة 200 أسرة منتجة و 700 شاب وفتاة، وعدد من الشركات المختصة بصنع الكليجا والأكلات الشعبية، كما شهد حضوراً لافتاً من شرائح المجتمع داخل المنطقة وخارجها ودول الخليج، ونشاطاً اقتصادياً.

يذكر أن المهرجان يسعى إلى تحقيق عددٍ من الأهداف من خلال الفعاليات لدعم الشباب والفتيات، والتركيز على الموروث الشعبي من الأكلات والمنتجات والصناعات التحويلية، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وإيجاد منصة لتطوير وتسويق المنتجات الشعبية.