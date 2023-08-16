مهنة الحظ والمغامرة والبحث عن الثراء.. ماذا تعرف عن مهنة صيد النيازك في صحراء المغرب؟

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن مهنة الحظ والبحث والثراء.

وذكرت أن مهنة البحث عن النيازك هي مهنة الحظ والثراء الفاحش، التي من الممكن أن تحول صاحبها من رجل فقير معدم، إلى مليونير.

وبينت أن النيازك يكثر سقوطها في صحراء المغرب، مما يجعلها ثروة مهمة لصيادي النيازك من جميع أنحاء العالم.

وقال أحد صيادي النيازك، إنه يعمل في مهنة البحث عن النيازك منذ أن كان صغيرا، حيث ورثها أبا عن جد، موضحا أنه من الممكن أن يظل يبحث بالشهور دون أن يجد شيئا.

وأضاف أن الرحالة في الصحراء لا يجدون صعوبة في البحث عن النيازك، كتلك التي يجدها أبناء الحضر، كما أن الرحالون يبحثون عن النيازك بجانب مهنتهم الأساسية وهي رعي الأغنام، لذلك لا يرى عليهم أثر التعب.

وأكد أن مهنة البحث عن النيازك هي مهنة خطيرة، حيث إنها من الممكن أن تودي بحياة صاحبها للهلاك، ذلك لأن الذي يعمل بها من الممكن أن يظل شهورا طويلة في الصحراء من أجل البحث عن النيازك دون جدوى.