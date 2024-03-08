مواجهة تاريخية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

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تستضيف الرياض أول نهائي لكأس مصر في كرة القدم يُقام خارج البلاد، عندما يتبارز الأهلي وغريمه الزمالك الجمعة على ملعب “الأول بارك” في نهائي نسخة موسم 2022-2023.

ويشمل عرض إقامة نهائي النسخة 91 في السعودية على هامش موسم الرياض، امتيازات مالية للاتحاد المصري والناديين، هي الأعلى في تاريخ كأس مصر منذ انطلاقها في 1921. يحصل البطل على 950 ألف دولار، الوصيف على 250 ألفاً والاتحاد على مليوني دولار.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

وبلغ الأول النهائي بفوز سهل على انبي 3-0، فيما احتاج الزمالك إلى ركلات ترجيحية للتغلّب على بيراميدز 4-3 بعد التعادل 3-3.

ويعاني بطل إفريقيا 11 مرة (رقم قياسي)، غيابات مؤثرة أبرزها قائده وحارسه محمد الشناوي المصاب في الكتف، المدافع ياسر إبراهيم المصاب بتمزّق في العضلة الخلفية لفخذه، المالي أليو ديانغ عقب جراحة في الركبة والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المصاب بشدّ في العضلة الخلفية بحسب “العربية”.

ويعود لقائمة حامل اللقب هدّافه محمود عبد المنعم (كهربا)، بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات بقرار من كولر، إثر اعتذاره عن السفر لغانا في دوري أبطال إفريقيا لارتباطه بحفل زفاف شقيقته. كما سيكون لاعب الوسط إمام عاشور على موعد لمواجهة ناديه السابق الزمالك للمرة الأولى.

وحقق كولر أغلب البطولات الممكنة منذ توليه المهمة في صيف 2022، حيث حصد دوري أبطال أفريقيا، برونزية كأس العالم للأندية، ألقاب الدوري والكأس والسوبر في مصر.

في المقابل، دعّم الزمالك صفوفه في يناير بعد رفع ايقاف القيد، فضمّ ثلاثي الأهلي الأسبق عبدالله السعيد قائد بيراميدز، ناصر ماهر لاعب فيوتشر وأحمد حمدي لاعب وسط مونتريال الكندي.

ويغيب عنه مدافعه الدولي محمود حمدي (الونش) وظهيره الأيسر محمد عبد الشافي لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة.

وسيعود لقائمة بطل إفريقيا خمس مرات، القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي بلغ الثلاثاء الثامنة والثلاثين وجدّد عقده موسماً إضافياً، بعدما غاب عن مباراة الداخلية في الدوري.