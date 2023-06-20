مواطن يستضيف حجاج من روسيا بمزرعته الخاصة في المجمعة

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يستضيف المواطن فهد الهاملي، الحجاج القادمين من روسيا بمزرعته الخاصة في المجمعة، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وقال الهاملي لـ«الإخبارية»، إننا نستقبل الحجاج الروس ويتزايد العدد سنويا ومن المقرر أن نستضيف العام الجاري 1300 حاج، ونعرض عليهم الثقافة السعودية بإعداد القهوة والتمر، حيث يبدون سعادتهم بذلك.
وقال الحاج الروسي «سيف الدين»، بعد وصولي إلى المملكة شعرت بأنني في عالم آخر بسبب قربي من المشاعر المقدسة.
واعتاد «الهاملي» استقبال الحجاج الروس وذلك بهدف التعريف بثقافة المملكة وتراثها وسط أجواء من الفرحة التي تسيطر على الحجاج.