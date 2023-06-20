مواطن يستضيف حجاج من روسيا بمزرعته الخاصة في المجمعة

وقال الهاملي لـ«الإخبارية»، إننا نستقبل الحجاج الروس ويتزايد العدد سنويا ومن المقرر أن نستضيف العام الجاري 1300 حاج، ونعرض عليهم الثقافة السعودية بإعداد القهوة والتمر، حيث يبدون سعادتهم بذلك.