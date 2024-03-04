“موانئ” تحصد شهادة الآيزو بإدارة الجودة لنجاحها في قياس رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم

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حصلت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة (ISO9001:2015)، التي تختص بقياس رضا العملاء، وحل الشكاوى، وذلك تتويجًا لجهود الهيئة في تطبيق نظام الجودة، واستيفاء متطلباته، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات، وحوكمة مختلف المشاريع المنفذة بأعلى معايير التنافسية.

وتشمل شهادة الآيزو “نظام إدارة الجودة” (ISO9001:2015)، التي حصدتها الهيئة: “شهادة المبادئ الإرشادية لرصد وقياس رضا العملاء (ISO10004:2018)، وشهادة “المبادئ التوجيهية للتعامل مع الشكاوى في المنظمات (ISO10002:2018).

ويأتي ذلك في إطار حرص “موانئ” على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، بشكل متكامل، وبدقة وكفاءة عاليتين من خلال تطبيق أعلى المعايير، لتعزيز رضا المستفيدين، ورفع كفاءة وآلية معالجة الشكاوى، إضافة إلى زيادة ثقة المستفيدين، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الموظفين، من خلال تبني مبدأ التركيز على العميل، وتحسين منهجية التعامل مع الشكاوى، بما يسهم في رفع مستوى تميز وجودة الأعمال، والإجراءات التي تقوم بها الهيئة.

ويؤكد حصول “موانئ” على شهادات الآيزو ما تتمتع به من قدرة على تحسين العمليات والأنشطة، وضبط معايير الجودة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية، وزيادة معدل ثقة العملاء، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن “موانئ” حصلت خلال فبراير الجاري 2024م على شهادة الآيزو (ISO 37301)، لتطبيقها كافة المعايير العالمية لنظام إدارة الامتثال، كأول جهة بالمملكة تحصل على هذه الشهادة من جهة معتمدة، فيما حصدت سابقًا شهادات الآيزو في مجال أمن المعلومات (ISO 27001)، وإدارة الجودة والفعالية (ISO 9001)، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال (ISO 31000 و ISO 22301)، إضافة إلى شهادة التأهيل من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM)