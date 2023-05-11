موجة ارتفاع تقفز بالأسهم السعودية 13 % خلال 34 جلسة .. 50 مليار ريال مكاسب يومية

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حققت الأسهم السعودية مكاسب واسعة ومتتالية خلال الجلسات الـ34 الماضية، إذ استطاعت من خلالها العودة فوق مستوى 11 ألف نقطة بارتفاع 13.3 في المائة، مع بلوغها أعلى مستوى في ستة أشهر.

وبحسب رصد وحدة التقارير في “الاقتصادية”، حققت الأسهم السعودية مكاسب سوقية بلغت 1.66 تريليون ريال (50 مليار ريال يوميا)، لتصل القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 11.16 تريليون ريال، مقارنة بنحو 9.5 تريليون ريال في منتصف آذار (مارس) الماضي.

والموجة الصاعدة التي سجلها المؤشر تعد الأكبر في نحو عام، إذ كسب المؤشر نحو 1333 نقطة خلال تعاملات الفترة بما يعادل 13.3 في المائة، وجاءت بعد ارتداد واسع لأسهم الطاقة مع صعود سهم أرامكو السعودية 19 في المائة تقريبا.

وأيضا دعم مكاسب السوق قطاع الاتصالات المرتفع 18.5 في المائة، والبنوك 11 في المائة، إضافة إلى قطاع الرعاية الصحية الذي صعد 19.6 في المائة.

وخلال الجلسات الـ34 الماضية (الفترة من 19 مارس إلى 9 أيار (مايو) تراجع السوق في عشر جلسات فقط، بينما أغلق باللون الأخضر في 24 مناسبة، ما يدل على قوة الموجة الصاعدة، حيث أدى تجاوز السوق متوسط الـ50 يوما وكذلك الـ100 يوم إلى تسارع المكاسب.

القيمة السوقية وتعود الزيادة في القيمة السوقية إلى الشركات الأكثر وزنا في المؤشر العام، إذ كسبت أكبر عشر شركات مكونة للمؤشر العام، ما يعادل 1.48 تريليون ريال وهو ما يمثل 89 في المائة من المكاسب السوقية.

وكسب سهم أرامكو السعودية الأكثر تأثيرا في حركة المؤشر العام، نحو 19 في المائة خلال تعاملات الفترة بمكاسب سوقية بلغت 1.32 تريليون ريال.

وصعد سهم البنك الأهلي 18.2 في المائة خلال الفترة، لتزيد القيمة السوقية للبنك بنحو 33.8 مليار ريال، فيما كسب سهم “اس تي سي” 31.75 مليار ريال بعد صعود سهمه 17 في المائة.

الأسهم الأكثر صعوداوتصدر سهم الكثيري الارتفاعات من بين الشركات والصناديق المدرجة في السوق الرئيسة، إذ استطاع تسجيل مكاسب بنحو 62 في المائة، وسط انتعاش شهدته الأسهم المضاربية.

وفي المرتبة الثانية جاءت أسهم سلامة للتأمين إحدى الشركات التي لديها خسائر متراكمة، حقق سهمها مكاسب خلال الفترة بنحو 54 في المائة.

أما في المرتبة الثالثة، فجاءت “مسك” بعد تسجيلها مكاسب تجاوزت 47 في المائة، فيما أعلنت الشركة أنها حققت أرباحا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 12.4 مليون ريال مقارنة بـصافي ربح 0.1 مليون خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، علما بأن خسائر الشركة المتراكمة بلغت نحو 22.7 في المائة من رأس المال بنهاية الربع الأول.

15 % من الأسهم لم تواكب الصعود وعلى الرغم من قوة الموجة الصاعدة التي شهدتها السوق ارتفعت من خلالها 1333 نقطة في 34 جلسة، إلا أن 15 في المائة من الأسهم المتداولة في السوق الرئيسة لم تواكب الصعود.

وسجلت أسهم 34 شركة ما بين ارتفاع لم يتجاوز 6 في المائة وهبوط حول 10 في المائة، لتتصدر التراجعات سهم الآمار الغذائية بنحو 10.6 في المائة خلال الفترة.

ومن بين الأسهم التي لم تواكب موجة الارتفاعات، ذيب، سيسكو، البحري، التعمير، المتقدمة، وكذلك رتال، حيث لم تتجاوز مكاسب تلك الأسهم 3 في المائة خلال الـ34 جلسة الماضية، في حين ارتفعت أسهم الحفر العربية وإكسترا وكذلك الخزف بنحو 4 في المائة.