مورينو يدفع بقوة الشباب الضاربة أمام الاتفاق في الدوري السعودي

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أعلن الإسباني فيسنتي مورينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عن تشكيل الفريق لمباراة الاتفاق، في الدوري السعودي.

وتقام مبارة الاتفاق والشباب، على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2022-2023”.

وجاء تشكيل الشباب في مباراة الاتفاق، على النحو التالي..

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: متعب الحربي، إياغو سانتوس، حسان تمبكتي، فواز الصقور.

خط الوسط: حسين القحطاني، كريتشوفياك، إيفر بانيجا.

خط الهجوم: كرستيان جوانكا، كارلوس جونيور، سانتي مينا.

وتضم قائمة البدلاء “حسين شيعان، نادر الشراري، خالد الغامدي، حسين الصبياني، ماجد كنبة، رياض شراحيلي، محمد عيسى، فارس الفرزعي، أحمد عبده.

ويحتل الشباب، المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 53 نقطة من 25 مباراة، بفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني بـ57 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز التاسع بـ30 نقطة.